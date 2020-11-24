Москва, , 09:43 — REGNUM Самое лучшее качество городских автомобильных дорог в регионах России в Тюмени (4,18 балла из 5), Казани (3,73) и Москве (3,66). Такие данные приводит рекрутингового агентства Superjob.ru, оценивая дороги по пятибальной системе, где 5 баллов — «отлично», а 2 балла — «неудовлетворительно».

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Достаточно высокие позиции в рейтинге местных дорог заняли Набережные Челны (3,65 балла), Воронеж (3,45), Краснодар (3,35), Санкт-Петербург (3,33), Кемерово (3,32), Пенза (3,27) и Новокузнецк (3,36).

Хуже всего качество городских дорог в Астрахани (2,74 балла), Томске (2,73). Иркутске (2,71), Рязани (2,71) и Новосибирске (2,69).

Опрос проведен 20 октября — 16 ноября 2020 года. Опрошены граждане в крупных городах России старше 18 лет, имеющее водительские права.

Как сообщало ИА REGNUM, самые лучшие дороги в России в городе Грозный, говорится в исследовании проведенным сайтом Domofond.ru.

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