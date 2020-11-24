Иркутск, , 09:42 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 800 человек, причём 15 из них скончались за последние сутки. Об этом 24 ноября сообщает региональный оперативный штаб региона.

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Еще 136 (+1) умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний. Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 30 713 человек (+270 за последние сутки). Госпитализированы 4134 пациента (-83 за последние сутки). Выздоровели 26 635 пациентов (+686 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с коронавирусом в регионе продолжает оставаться напряженной. Общее число жертв коронавируса за выходные, 21—22 ноября составило 31 человека.

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