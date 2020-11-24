Оренбург, , 09:42 — REGNUM В Оренбургской области в районе международного автомобильного пропускного пункта Сагарчин задержан автомобиль, в котором находилось 36,8 кг насвая. Возбуждено административное производство по части 1 статьи 16.2 КоАП России («Недекларирование товаров»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

Груз перевозился из Узбекистана транзитом через Казахстан для дальнейшего сбыта на территории России. Во время мероприятий по проверке машины содержание табачных изделий в перевозимом грузе обозначила служебная собака кинологического отдела Самарской таможни.

Перевозчику грозит штраф — до двукратного размера стоимости товара с конфискацией предмета административного правонарушения.