24 ноября 2020 | Время чтения 9 мин

Андрей Маленький, , 13:23 — REGNUM Даже одной звезды Мишлена достаточно, чтобы оказаться в мировой элите ресторанного бизнеса. Чаще такой звездой удостаивают шеф-повара, чем место, где он творит. Что такое звезда Мишлена, знают во всем мире, но никто точно не знает стандартов оценок и того инспектора, от мнения которого зависит присвоение мишленовского символа. Это самая охраняемая вековая тайна Мишлена. В России тоже есть звезды, которыми для наглядности помечают государственные и муниципальные учреждения, которым, как замышлялось, особо благодарны люди. Эти звезды располагают не на парадной стенке здания, а на специальном государственном портале, который обустроен по приказу Минфина.

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

Портал называется «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях». Он создан с целью «повышения открытости и доступности информации о государственных (муниципальных) учреждениях, а также об их деятельности и имуществе». Роль мишленовских инспекторов выполняют общественные советы при областных профильных министерствах, однако они никак не влияют на присуждение звезд. Звезды зажигаются автоматически и зависят от перевеса числа удовлетворенных над неудовлетворенными получателями услуг. Достаточно анонимно заполнить краткий опросник на сайте учреждения, и информация окажется на сайте Минфина. Полнозвездие гарантировано, даже и если, к примеру, мнение высказали два респондента и оба мнения положительные. На сайте — 65 761 организация сфер здравоохранения, культуры, образования и социального обслуживания из всех субъектов РФ. Почти 63 тысячи из них уже получили от трех до пяти звезд цвета золота. Однако не всё то золото, что блестит.

Оценка учреждений Bus.gov.ru

Муниципальная Старо-Еналинская начальная школа — детский сад в Республике Татарстан зарегистрирована всего два года назад, но обладает полным набором звезд. Трудно понять, кого в этом учреждении считают «получателями услуг»: детей, их родителей, бабушек и дедушек, но на сайте указано, что всего их 20 человек. Все двадцать человек оказались «респондентами» и одновременно волшебниками, сумевшими каким-то образом выставить школе-детсаду самые высокие оценки. Первую звезду учреждение получило по критерию «Открытость и доступность информации об организации», хотя своего сайта у школы-сада нет. Вторая звезда досталась по критерию «Доступность услуг для инвалидов». Остальные звезды — за «Комфортность условий предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг». Похоже на сплошное надувательство.

63 респондента выставили звезды Центральной вечерней школе Милославского района Рязанской области. Этой процедуре не мешают проверки общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы Рязанской области. И никак не влияют на число звезд. Так, советом высказано всего одно замечание и по одному полнозвездному критерию. Привожу его полностью (для контраста с последующим).

Шрифт Брайля (сс) cea +

Получается, что все 63 респондента соврали. Возможно, среди получателей услуг вечерней школы вообще нет инвалидов. Респонденты (они же и получатели услуг) в свободное от учебы время шьют ортопедические матрасы и постельные принадлежности для детского санатория «Колос», зимнюю и летнюю рабочую одежду для различных организаций, изготавливают половые доски для МЧС Рязанской области. Кроме этого, изготавливают макароны (до 500 кг в сутки), ухаживают за овцами, баранами различных пород, поросятами, крупным рогатым скотом. Работают в швейном и столярном производстве, ремонтируют автомашины. Все респонденты мужчины, осужденные и отбывающие наказание в исправительной колонии общего режима. В федеральном казенном учреждении «Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области». Мужчины высказали свое положительное мнение, в результате у школы, которая обслуживает этих мужчин, пять золотых звезд.

Что дает учреждениям их звездный статус или его отсутствие? Кому и какая от этого камуфляжа польза? Минфиновские аналитики не делятся с нами своими выводами, только арифметической статистикой, и регулярно размещают антирейтинг субъектов РФ с числом организаций, вообще не направляющих информацию. Нелепостью кажется сама идея нагружать учреждения обязанностями вести раздел «Независимая оценка качества услуг» и многими другими непрофильными действиями. Дикость и глупость вынуждать руководителей учить посетителей грамотно оформлять письменные претензии к учреждению и размещать на своих сайтах образцы такого рода жалоб. Например, такой.

Заподозрить главного врача Александро-Невской районной больницы Рязанской области в том, что раздел с образцами жалоб появился на сайте и был разработан по его инициативе, а не по принуждению сверху, невозможно. Александро-Невская больница разъясняет людям, что они могут жаловаться, но обращение будет принято к рассмотрению, если:

их права действительно нарушены органами государственной власти или органами местного самоуправления Рязанской области;

они уже самостоятельно обращались в орган власти, компетентный в восстановлении ваших прав, и получили письменный ответ, либо истёк срок для получения ответа.

В обращении должна быть чётко изложена суть претензий к властным структурам. Оно сопровождается документами, подтверждающими содержащиеся в обращении сведения, копиями ответов, полученных из органов власти. «Нам достаточно незаверенных ксерокопий».

Больничный коридор

У Александро-Невской районной больницы — четыре звезды Минфина. Ее респонденты почти всем довольны. Недоволен лишь областной общественный совет. Кое-чем. Например, тем, что санитарно-гигиеническое помещение для маломобильных групп населения в поликлинике не оборудовано. Система навигации в стационарных отделениях больницы отсутствует. В лечебном учреждении отсутствуют таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Это замечание высказывается уже не первый год. По плану больницы систему навигацию уже планировали как-то разработать и разместить информацию еще в первом квартале 2018 года. Кстати, три года назад в разделе «Вопрос-ответ» главврачу был задан один-единственный вопрос. Он так и остался до настоящего времени одним-единственным, но зато актуальным: когда в ЦРБ появится врач-гинеколог. Ответ был такой: «Уважаемая Екатерина, на Ваш вопрос сообщаем, что больница заключила договор о целевом обучении со студентом ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. Обучение которого завершается в 2018 г., и после прохождения ординатуры (он) приступит к работе в ГБУ РО «Александро-Невская ЦРБ». Главный врач Кинякин Г. М.». Больше вопросов нет. Врач-гинеколог — в отличие от звезд Минфина и общественного совета — в больнице так и не появился. Звезды Минфина больница получила по результатам откликов 11 607 респондентов, что составляет 20,4% от «получателей услуг». Откуда взялись цифры — вопрос, потому что жителей во всем Александро-Невском районе Рязанской области, включая младенцев, — 10 926 человек. На 40 тысяч человек меньше, чем «получателей услуг». Но цифры представлены в государственной информационной системе «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях».

Однако сама идеология раздела сайта с независимой оценкой качества услуг изначально обречена на неудачу: качество невозможно измерить количеством. Обезличенные оценки деятельности коллективов нужно изымать из государственного оборота. Что взамен? Технология присвоения звезд Мишлен. В кулинарных заметках Евгения Онегина (автор блога, не путать с героем поэмы А.С. Пушкина) прочитал:

Евгений Онегин «Есть у звезд, впрочем, и обратная сторона: очень часто посетители ожидают, что в мишленовских ресторанах они получат какой-то особый опыт, предвкушают серебряные приборы и официантов в белоснежных перчатках — и если вместо всего этого их наградой становится «всего лишь» очень хороший ужин, такие люди жестоко разочаровываются».

Отлично будет, если в нашей стране при оценке государственных и муниципальных учреждений будем исходить не из «особого опыта, ожидания серебряных приборов и официантов в белоснежных перчатках», а из того, как ведется предметная деятельность, ради которой учреждение создано.

Очередь в регистратуру в городской поликлинике