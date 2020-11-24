Абакан, , 09:37 — REGNUM В условиях сохраняющихся «коронавирусных» ограничений власти столицы Хакасии Абакана сделают упор на украшение города. По словам мэра Алексея Лемина, таким образом они будут создавать праздничное настроение у жителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации.

Он напомнил, что постановлением регионального правительства, ограничения в республике будут действовать до 10 января. Таким образом, все праздничные мероприятия оказались под запретом.

«Очень хочется надеяться на то, что заболеваемость пойдёт на спад и в преддверии Нового года ограничения будут отменены. Но пока мы будем готовиться в предложенных условиях», — отметил он.

Так, в городе будут устанавливаться все запланированные ёлки, улицы города украсят дополнительная иллюминация. В городе уже состоялся конкурс на создание ледяного городка. Мэр также призвал предпринимателей и простых горожан украшать свои дома, офисы и магазины.

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