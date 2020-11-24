Монреаль, Канада, , 09:35 — REGNUM Сегодня, 24 ноября, состоится релиз короткометражного анимационного фильма по мотивам игры Immortals Fenyx Rising. Об этом сообщалось 23 ноября на YouTube-канале компании Ubisoft.

Разработчики игры выпустили несколько анимационных тизер-трейлеров, «подогревающих» интерес к выхожу короткометражного фильма. В них рассказывается о локациях проекта, оружии протагониста и его способностях.

Напомним, релиз Immortals Fenyx Rising состоится уже 3 декабря 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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