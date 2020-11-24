Казань, , 09:45 — REGNUM В Татарии из-за роста количества обращений со стороны пожилых людей по доставке продуктов и лекарств наблюдается острая нехватка автоволонтеров. Об этом сообщил руководитель информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин.

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«Сейчас мы призываем ребят, имеющих личный транспорт, вступать в ряды автоволонтеров. Потому что обращений становится все больше, возникает нехватка», — отметил он.

К участию принимают только добровольцев в свободной от учебы или работы время. Автотранспортные компании республики призывают помочь добровольцам машинами или топливом, добавил руководитель центра.

ИА REGNUM напоминает, лекарственные препараты от коронавируса в ближайшие дни начнут бесплатно выдавать в аптеках Татарии для пациентов, лечащихся на дому. К работе региональный минздрав привлекает волонтеров и ведет выстраивание необходимых процессов.

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