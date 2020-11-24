Владивосток, , 09:36 — REGNUM Новогодние подарки от губернатора Приморского края Олега Кожемяко для детей доставят в муниципалитеты до 20 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Почти 200 сладких подарков от фабрики «Приморский кондитер» получат дошкольники в возрасте от трёх лет, младшеклассники, а также ребята из детских домов и те, кто будет находиться на лечении в больницах в период новогодних праздников.

Подарки начнут развозить по краю с 5 декабря до 20 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае всем детям с ограниченными возможностями здоровья привезут домой сладкие новогодние подарки. С такой инициативой выступил губернатор Владимир Солодов в ходе совещания по подготовке к новогодним праздникам.