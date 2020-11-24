Киев, , 09:38 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали 12 287 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 24 ноября пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства за сутки госпитализированы 1403 человека, в частности 533 ребёнка. От последствий, вызванных коронавирусной пневмонией, скончались 188 человек.

Наибольшее число заражений выявили в Киеве — 1422, Киевской и Днепропетровской областях — 1089 и 952 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтверждены 647 976 случаев заражения, из них 11 263 случая оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране могут повторно ввести жёсткий карантин в случае коллапса системы здравоохранения.

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