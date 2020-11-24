Приозерск, Ленинградская область, , 09:37 — REGNUM Газпром выполнил обещание, данное в 2019 году, и в намеченные сроки довел до города Приозерск в Ленинградской области трубопровод с природным газом, несмотря на то, что несколько лет назад при его строительстве вскрылось мошенничество в особо крупном размере, о котором сообщили в Кремль. О завершении «скандальной» стройки заявили в пресс-службе областной администрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным прокуратуры Ленобласти, при строительстве газопровода-отвода к городу Приозерску произошло мошенничество в особо крупном размере. Несмотря на срыв объемов и сроков работ, предыдущий генподрядчик ООО «Омега» получил на свои счета от заказчика денежные средства в размере почти 1,7 млрд рублей. На проблемы в газификации региона пожаловались президенту России в ходе пресс-конференции в декабре 2018 года.

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Как рассказали в областной администрации, в первую очередь к новому трубопроводу подключили две главные котельные районного центра. Вдвоем они обеспечивают теплом больше 90% потребителей в Приозерске, а расчетная мощность газопотребления у них — 21 млн кубометров в год.

«Переход на природный газ повысит надежность теплоснабжения жителей города и улучшит экологическую обстановку — до этого котельные работали на щепе и мазуте. Кроме того, в ближайшее время природный газ поступит в дома жителей», — отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев.

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