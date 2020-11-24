Ирвайн, США, , 09:30 — REGNUM Состоялся релиз дополнения Shadowlands для массовой многопользовательской ролевой игры World of Warcraft. Об этом сообщалось 23 ноября на официальном YouTube-канале проекта.

Разработчики из Blizzard Entertainment также выпустили релизный трейлер Shadowlands. В нём показаны главные действующие лица дополнения: Сильвана Ветрокрылая, лидеры ковенантов и Тюремщик.

Напомним, Shadowlands — это масштабное дополнение для World of Warcraft, которое отправит персонажей игроков в загробный мир. Там им нужно будет спасти лидеров своих фракций и встретиться с уже знакомыми героями прошлого.

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