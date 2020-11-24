Ташкент, 24 ноября 2020, 09:30 — REGNUM В Ташкенте планируют запустить семь линий для скоростного автобуса BRT (Bus rapid transit), сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.
23 ноября главе республике Шавкату Мирзиёеву представили концепцию развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента. На совещании отмечалось, что четыре линии BRT будут открыты к 30-летию независимости Узбекистана.
На совещании Мирзиёев раскритиковал качество услуг по перевозке пассажиров. Общественным транспортом в Ташкенте пользуются лишь 33% жителей. Глава государства поставил задачу повысить привлекательность общественного транспорта.
Исполняющий обязанности министра транспорта Узбекистана Илхом Махкамов отметил, что линии BRT охватят 30% населения Ташкента и повысят их мобильность. Планируется, что интервал движения составит 4 мин.
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