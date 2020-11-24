Найроби, 24 ноября 2020, 09:39 — REGNUM Студенты кенийского Университета имени Дж. Кеньятты опередили учеников британского Оксфордского университета в полуфинале конкурса для начинающих юристов. Об этом сообщает ВВС Swahili.
Оксфорд — один из самых престижных университетов в мире — долгое время лидировал во Всемирном конкурсе по защите прав человека имени Нельсона Манделы. В мероприятии ежегодно принимают участие команды студентов из университетов всего мира.
Кенийский университет был представлен студентами третьего и второго курсов факультета права Сидни Тамбаси Нетья и Мартином Киоко Муньото соответственно.
Впервые с 2009 года африканская команда пробилась в финал конкурса.