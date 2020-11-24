Найроби, , 09:39 — REGNUM Студенты кенийского Университета имени Дж. Кеньятты опередили учеников британского Оксфордского университета в полуфинале конкурса для начинающих юристов. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Оксфорд — один из самых престижных университетов в мире — долгое время лидировал во Всемирном конкурсе по защите прав человека имени Нельсона Манделы. В мероприятии ежегодно принимают участие команды студентов из университетов всего мира.

Кенийский университет был представлен студентами третьего и второго курсов факультета права Сидни Тамбаси Нетья и Мартином Киоко Муньото соответственно.

«Мы вступили в это соревнование с решимостью бороться с нарушением прав человека, и в этой степени мы гордимся достижением такого уровня», — сказал Нетья.

Впервые с 2009 года африканская команда пробилась в финал конкурса.