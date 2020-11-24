Брянск, , 09:27 — REGNUM Современный медицинский вертолёт для нужд санитарной авиации поступил в Брянскую область. Воздушный борт способен преодолевать расстояние до 400 км, сообщает пресс-служба правительства региона.

Брянская область получила вертолёт благодаря участию в федеральной программе по развитию санитарной авиации. «Ансат» авиакомпании «Скол» сможет совершать полёты в самые отдалённые уголки региона и охватывать соседние области. Вертолёт оснащен реанимационной техникой, на борту есть возможности для перевозки больных с кардиопатологиями, острым нарушением мозгового кровообращения, тяжёлыми травмами после ДТП, а также детская реанимация.

Вертолёт заступает на круглосуточное дежурство.

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