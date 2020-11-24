Ростов-на-Дону, , 09:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону сегодня, 24 ноября, восстановят подачу тепла в жилые дома, примыкающие к сгоревшему накануне особняку. Жилые помещения близлежащих зданий и помещений, по предварительным данным, в результате заливки не пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

«В жилых домах на улице Шаумяна, 83 и улице Большой Садовой, 92 восстановлено электроснабжение, теплоснабжение будет подано 24 ноября. Эвакуированные граждане вернулись в свои квартиры после проведённого обследования пострадавшего здания на предмет его технического состояния», — уточнили в управлении.

ИА REGNUM напоминает, что пожар в здании 1902 года постройки в Ростове-на-Дону вспыхнул около 00:15 мск 23 ноября. Борьба с огнём велась около 20 часов. Тлеть здание перестало лишь около 19:30 мск. Площадь возгорания составила 450 кв. метров.

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