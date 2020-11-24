Петрозаводск, , 09:34 — REGNUM В Карелии за последние сутки коронавирус выявлен еще у 362 человек, в том числе у 35 детей. Общая цифра оказалась на 39 случаев больше, чем в предшествующие сутки. Увеличилось и число летальных исходов. Об этом 24 ноября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Из новых зараженных у 325 человек уже есть признаки инфекции. Как и ранее, большая часть инфицированных — 294 человека — выявлены в Петрозаводске, а также в Прионежском (16) и Пряжинском районах, в Костомукше (10).

С начала пандемии в Карелии коронавирусом заразились 13 147 человек, из них 6828 человек выписаны, в том числе 143 за истекшие сутки.

Также за сутки в Карелии подтвердили еще два летальных исхода от COVID-19: в Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Суоярви, 1940 года рождения, и житель Петрозаводска, 1937 года рождения. Всего с начала от пандемии от ковида в регионе погибли 89 человек. Подтвержден новый летальный исход от внебольничной пневмонии: скончался мужчина 1939 года рождения, тест на COVID-19 у него был отрицательным.

«Во всех трех случаях на течение болезни повлияли хронические заболевания, которыми страдают многие пожилые люди, — пояснил Парфенчиков. — С начала пандемии умерли 89 человек. Смертность от COVID-19 в республике составляет 14,5 случаев на 100 тысяч населения. Среднероссийский показатель — 24,9 случая на 100 тысяч населения».

В стационарах Карелии ковидом и пневмониями находятся 676 человек, из них в состоянии средней тяжести — 614 (+48 за сутки), тяжелых — 49, на ИВЛ — 13 пациентов.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля 2020 года госпитализированы 2423 человека, в том числе 36 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 91 человек умер от пневмонии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии пожилых людей не пустят в общественный транспорт