Екатеринбург, , 09:23 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о режиме работы парка «Зелёная роща». Жители могут выразить своё мнение на сайте горадминистрации.

Горожан спрашивают, нужно ли закрывать парк на ночь, с 23:00 до 06:00 следующего дня (время местное). Такое предложение, как считают некоторые, поможет защитить парк от вандалов.

Голосование продлится по 30 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организация, занимающая благоустройством парка, пожаловалась на горожан, которые якобы занимаются вандализмом.

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