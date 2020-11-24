Москва, , 09:23 — REGNUM Свою версию резонансного убийства советского певца Игоря Талькова рассказал другой советский и российский певец Михаил Муромов, который присутствовал при этом. Он заявил об этом 24 ноября в интервью газете «Известия».

»Все время говорят, что виноват был Шляфман. Но это не так. Стрелял-то Малахов, я это точно знаю. Причем Малахов не в Талькова целился. Он не видел, куда стреляет. Грохнул на выстрел, на шум», — рассказал певец.

Также Муромов уточнил, что в конце концерта, когда произошло убийство, у артистов начался конфликт из-за того, какова будет очередность их выступлений и «в пылу» Тальков сделал выстрел из газового пистолета, на что Малахов выстрелил из боевого оружия.

При этом после гибели певца Малахова объявили в розыск, и последний вскоре явился с повинной, однако через несколько месяцев с него сняли все обвинения. В то же время, по данным проведенной в январе 1992 года экспертизы, полученная Тальковым пуля была выпущена с расстояния 50 м, где мог находиться только директор музыканта Валерий Шляфман, на рубашке которого были найдены следы пороха.

Отметим, певец Игорь Тальков погиб от выстрела из пистолета 6 октября 1991 года во время концерта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге в результате потасовки его охранников около гримерки, его концертного директора Валерия Шляфмана и Игоря Малахова — друга популярной в те годы певицы Азизы. После предъявленного ему обвинения в убийстве по неосторожности Шляфман уехал в Израиль и находится в розыске уже около 30 лет.