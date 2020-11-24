Томск, , 09:05 — REGNUM Учащиеся 6−8-х и 10-х классов в пяти школах Томска перешли с дистанционного режима на очную форму обучения. Такое решение было принято в связи со снижением показателей заболеваемости, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

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"На сегодняшний день с применением дистанционных технологий учатся параллели 6, 7, 8 и 10-х классов в восьми общеобразовательных учреждениях: СОШ №№ 4, 22, 40, 43, 64; лицей № 8, Гуманитарный лицей, гимназия № 26», — добавили в мэрии.

Отмечается, что во всех школах соблюдены все санитарные меры, в том числе в некоторых установили бесконтактные санитайзеры с автоматическим разбрызгиванием антисептика на руки. Всего на противоэпидемические меры в школах в 2020 году было выделено почти 49 млн рублей.

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