Грачёвский район, , 09:03 — REGNUM В Оренбургской области на территории Грачёвского и Бузулукского районов обнаружены трупы диких кабанов, гибель которых связана с заболеванием африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

По данным ведомства, в Грачёвском районе возле села Каликино обнаружено 15 мертвых кабанов. Позднее, 19 ноября, выявлен ещё один случай падежа дикой свиньи — на территории Жилинского сельского совета Бузулукского района. 21 ноября труп дикого кабана обнаружен на территории охотничьего хозяйства ООО «Боровское» Грачёвского района. 22 ноября еще четрые трупа дикого кабана обнаружены на территории охотничьего хозяйства «Боровское» Таллинского сельсовета Грачёвского района области.

В неблагополучных пунктах по АЧС введен карантин. Проводится комплекс мероприятий по недопущению распространения и ликвидации заболевания. В 44 охотничьих хозяйствах на территории 14 районов сформованы бригады охотников для поведения мероприятий по снижению численности диких кабанов.

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