Саратов, , 09:03 — REGNUM Дистанционное обучение школьников 6−11 классов в Саратовской области продлили до 8 декабря. Кроме них на дистант ушли техникумы и профколледжи. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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«Оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции при Правительстве региона принял решению о временном переходе на дистанционный режим обучения в ряде муниципалитетов. Была детально проанализирована ситуация с заболеваемостью ОРВИ и COVID-19 как среди учеников, так и учителей», — отметил вице-губернатор на своей странице в соцсетях.

Число муниципалитетов, в которых учащиеся ушли на дистанционное образование, возросло до 10. В их числе Балаковский, Балашовский, Вольский, Краснокутский, Пугачевский, Марксовский, Петровский, Ртищевский и Энгельсский районы, а также Саратов.

Председатель областного правительства подчеркнул, что важно сохранить не только здоровье детей, но и их качественное обучение в этот период. Родителей просят по возникающим проблемам обращаться в профильные министерства и на телефоны горячих линий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 9 по 23 ноября дистанционный режим обучения перешли 265 школ — 68,2 тыс. учащихся с 6−11 классы в Саратове, Балашовском, Балаковском и Энгельсском районах. Обучение в аналогичной форме проходило в 31 профессиональной образовательной организации — 1,6 тыс. педагогов и 24,2 тыс. обучающихся.

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