Грозный, , 08:59 — REGNUM Заболевшие COVID-19 граждане, занимаясь самолечением, приносят себе вред. Их выздоровление затягивается из-за того, что они не вовремя начинают получать квалифицированную помощь врачей. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, предостерегая жителей региона от подобного неоправданного поведения.

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"Наблюдаются случаи, когда жители занимаются самолечением или обращаются к недобросовестным врачам в частных клиниках. Пытаясь исцелиться от коронавируса, люди тратят деньги на покупку препаратов в аптеках, хотя в больницах бесплатно выдаются медикаменты в соответствии с проверенными схемами. Но самое тревожное — они не получают своевременные качественные медицинские услуги», — написал чеченский лидер по итогам встречи с министром здравоохранения Эльханом Сулеймановым и главврачами ряда медицинских организаций.

Кадыров поручил посредством СМИ разъяснить населению вопрос о вреде самолечения и обязать при первых симптомах обращаться к специалистам за помощью.

Помимо этого, глава Чечни потребовал исключить пребывание в госпиталях ухаживающих за пациентами.

«Неприемлемо присутствие в больницах ухаживающих. Это касается всех — от простых жителей до высокопоставленных чиновников. Мы должны очень бережно относиться к койко-местам», — подчеркнул Кадыров.