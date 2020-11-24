Кызыл, , 08:57 — REGNUM За последние сутки специалисты в Туве выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев достигло 11 911.

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Новые носители зарегистрированы на территории Кызыла и 12 районов. Госпитализированы за сутки 44 человека. В стационарах республиканской столицы находятся 93 пациента, состояние которых оценивается как тяжёлое. Семь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За весь эпидемиологический период проведено 325 908 лабораторных исследований. Всего с 22 мая по 12 ноября умерли 140 человек от COVID-19», — отметили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона Шолбан Кара-оол призвал местных жителей отказаться от новогодних корпоративов в связи сохраняющейся угрозой коронавируса. По его словам, Новый год остаётся семейным праздником.

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