Екатеринбург, , 08:59 — REGNUM Екатеринбургский хирург Юрий Мансуров, скончавшийся в июне 2020 года, посмертно награждён орденом Пирогова. Решение принял президент России Владимир Путин, указ размещён на портале правовой информации.

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Хирурга наградили «за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией».

Мансуров умер в июне 2020 года. Его родственники заявляли, что хирург заболел COVID-19. Врач заведовал хирургическим отделением Свердловской областной клинической больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в больнице установили доску в память о Мансурове.

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