Уфа, , 08:56 — REGNUM Штрафы за незаконное захоронение введут в Башкирии. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, депутаты государственного собрания региона планируют рассмотреть проект закона о введении штрафов до 200 тысяч рублей за погребение умершего без получения разрешения уполномоченной спецслужбы по вопросам похоронного дела или уполномоченного органа местного самоуправления. Кроме этого планируется ввести штрафы и за перезахоронение и подзахоронение без получения соответствующего документа.

По словам председателя государственного собрания республики Константина Толкачева, в настоящее время существует проблема незаконных захоронений, установки оградок, памятников и прочих надмогильных сооружений. В итоге права граждан на безвозмездное получение минимального перечня гарантированных государством ритуальных услуг ущемляются.

Толкачев подчеркнул, что эта сфера является специфической: потеря близкого человека является большим горем. При этом находятся лица, которые спекулируют на чужой беде. А проект закона направлен на пресечение таких нарушений.

Отмечается, что в случае принятия данного закона штрафы за незаконные перезахоронения, захоронения для граждан составят от одной тысячи до трех тысяч рублей, должностные лица должны будут заплатить от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, а юрлица — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. За незаконную установку оград, памятников гражданам придется заплатить штраф в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, штрафы для должностных лиц составят от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, для юрлиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

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