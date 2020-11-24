Сургут, Югра, , 08:50 — REGNUM В Сургуте задержаны участники группы наркосбытчиков, которая продала наркотическое средство троим жителям Сургута. Об этом сообщает управление СКР по Югре.

Пойманными оказались два сотрудника ОМВД по Сургутскому району. Им предъявили обвинение в покушении на сбыт, а также в самом сбыте.

Задержание было осуществлено совместно с подразделением собственной безопасности главка МВД по Югре. Выяснилось, что 32-летняя жительница Сургута и другие обвиняемые купили синтетическое наркотическое средство с целью сбыта и хранили его у себя до 19 ноября. Вещество массой более 13 граммов было изъято при обыске у одного из обвиняемых. А перед этим у его сообщницы выявили более 20 свёртков с приготовленным к сбыту веществом.

Также выяснилось, что ранее женщина продала наркосредство местным жителям. 10 ноября 21-летняя девушка, её сожитель 25 лет и 34-летний гражданин скончались от отравления наркотиком.