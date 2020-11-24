Пермь, , 08:49 — REGNUM В Перми завершён комплекс противоаварийных работ по защите объектов культурного наследия: Дачи Синакевича и Дачи на набережной. Они подготовлены к реставрации, которую планируют провести до 2023 года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Комплекс работ и консервация необходимы, чтобы предотвратить разрушение объектов. В настоящее время оконные и дверные проемы зданий защищены от несанкционированного проникновения, по периметру участков организована круглосуточная охрана.

Оба законсервированных объекта культурного наследия входят в перечень приоритетов проекта «Пермь-300». Знаменитые дачи приведут в порядок к 2023 году, когда Пермь будет праздновать свое 300-летие.

Напомним, Дача на набережной и Дача Синакевича являются яркими образцами деревянного зодчества эпохи модерна.

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