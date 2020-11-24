Москва, , 08:49 — REGNUM В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в праздничных программах по ТВ из самых популярных российских звезд жители России хотят увидеть, прежде всего, Аллу Пугачеву, Николая Баскова и Филиппа Киркорова, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Также телезрители мечтают увидеть в новогодних огоньках Светлану Лободу, Зиверт, Макса Барских, Сергея Лазарева, Валерия Меладзе, Егора Крида и Дмитрия Нагиева.

Также в топ-15 самых востребованных и ожидаемых артистов в новогоднюю ночь вошли Максим Галкин, София Ротару, Лев Лещенко, Полина Гагарина и Иван Ургант.

Опрос 18—19 ноября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 379 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января собираются смотреть новогодние огоньки по телевизору только 12% жителей России.

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