Москва, , 08:48 — REGNUM В Москве 24 ноября ожидается до трёх градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая карта Центральной России будет представлена теплым сектором североатлантического циклона, насыщенного облаками, осадками в разной фазе и океаническим воздухом с температурным фоном, на несколько градусов выше многолетней нормы», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная погода с небольшими осадками. Воздух прогреется до трёх градусов тепла, в Московской области — до четырёх градусов тепла. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.