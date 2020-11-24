Варшава, , 08:48 — REGNUM Заместитель премьер-министра Польши, министр труда и развития технологий Ярослав Говин после встречи с предпринимателями из сферы горнолыжного туризма сообщил, что 24 ноября будет принято решение об открытии лыжных трасс в Польше. Об этом передает Polskie Radio 24.

В ходе встречи Говина с представителями горнолыжного бизнеса был разработан санитарный протокол, который определяет правила безопасности для туристов и сотрудников горнолыжных трасс. Этот документ был передан в Главную санитарную инспекцию Польши для консультации. Если в данном ведомстве его утвердят, то уже 24 ноября лыжные трассы будут открыты для первых посетителей.

Представители отрасли подчеркивают, что разработанный протокол — это «попытка спасти зимний сезон», который оказался под угрозой из-за пандемии и планируемого закрытия хостелов, пансионов и гостиниц до 17 января.

Польская ассоциация лыжных и туристических клубов написала в своем заявлении, что согласованный документ является компромиссом, который «позволит лыжной индустрии работать, пусть и в строгом санитарном режиме, безопасном для лыжников и сноубордистов».