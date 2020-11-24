Магадан, Магаданская область, , 08:49 — REGNUM Власти Магадана несмотря на пандемию коронавируса готовятся к встрече Нового 2021 года. Уже развешивают праздничную иллюминацию, в некоторых районах округа установили и нарядили ёлки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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18-метровые ели украшают на Магаданской и на площади Космонавтов. Первая зелёная красавица будет в ярмарочном наряде с игрушками в народных мотивах. Их изготовили вручную в музейном комплексе города. А вторую ёлку традиционно нарядят в «космическом» стиле. Всего в Магадане и пригороде будет 12 новогодних елей.

«Новогоднее оформление зданий, деревьев, световых опор, фонтанов и флаговых конструкций создаст атмосферу приближающегося новогоднего торжества. В связи с пандемией многие праздничные мероприятия, широко отмечаемые в учреждениях культуры и образования, ДК, библиотеках будут переведены в дистанционный формат, или же их организуют в сокращенном варианте с целью соблюдения профилактических и санитарных требований. Но все же традиционные встречи на свежем воздухе, так любимые горожанами, состоятся», — сказали организаторы.

Главную елку Магадана откроют 19 декабря на Театральной площади. А в новогоднюю ночь на площади пройдёт праздничая программа.

Также в арсенале зимних развлечений лыжные трассы и склоны Русской горнолыжной школы — их откроют 28 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки из-за коронавируса отменили традиционную «губернаторскую ёлку» для детей и подростков, но рассчитывают восполнить её отсутствие другими праздничными мероприятиями.