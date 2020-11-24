Сухум, , 08:49 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 23 ноября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 208 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 62 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ и в Сухумской инфекционной больнице госпитализированы 102 пациента, у 88 из них подтверждён диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 20 человек. Дополнительно 27 пациентов с коронавирусной инфекцией размещены в мобильном госпитале Минобороны РФ, развернутом в Сухуме. Там в тяжёлом состоянии четыре человека.

Всего в Абхазии, по данным штаба, выявили 5380 носителей SARS-CoV-2. Из них 3616 победили инфекцию. За время пандемии в Абхазии скончались 68 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 22 ноября коронавирус выявили у 68 человек. Тогда провели 214 исследований на SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что в Абхазии, согласно данным штаба, эпидемиологическая обстановка улучшается и сокращается количество пациентов с COVID-19, которые размещены в медицинских учреждениях на территории республики.

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