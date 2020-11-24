Иркутск, , 08:30 — REGNUM В Иркутской области, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, внесли поправки в законодательство, предусматривающее комплекс ограничительных и иных мероприятий в период пандемии SARS-CoV-2. Как поясняет пресс-служба областного правительства, речь идёт о запрете праздничных мероприятий с участием трудовых коллективов.

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»Когда в области эпидемия и такая ситуация с заболеваемостью, никаких массовых мероприятий быть не должно. Исполнение данного запрета будет исключительно зоной ответственности руководителей предприятий», — пояснил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Таким образом, новогодние корпоративы не могут проводиться в помещениях организаций, общепита, туристических баз. Кроме того, для предприятий общественного питания установлен запрет на работу караоке, танцевальных площадок, дискотек, а также на проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, конкурсов, викторин и иных подобных мероприятий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 ноября общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 30 443 человека (+268 за последние сутки). Госпитализированы 4217 пациентов — 16 за последние сутки.