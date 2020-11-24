Махачкала, , 08:41 — REGNUM Дагестанская компания, директор которой передал взятку помощнику судьи, привлечено к административной ответственности. За коррупционное преступление руководителя организация оштрафована на 1 млн рублей, сообщили 24 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

Ранее старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды привлек компанию к административной ответственности за нарушения требований закона об охране природы. Не желая платить штраф, директор организации передал помощнику судьи Каспийского городского суда взятку в размере 50 тыс. рублей за вынесение судьей решения об отмене постановления о привлечении к ответственности.

По данному факту было возбуждено административное производство по статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Постановлением мирового судьи организация оштрафована на 1 млн рублей. Между тем уголовное дело о получении взятки, возбужденное против помощника судьи, все еще расследуется.

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