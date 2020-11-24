Оренбург, , 11:55 — REGNUM В Оренбургской области за неделю (14−20 ноября) общая сумма штрафов за нарушение эпидправил в условиях распространения коронавирусной инфекции составила 200 тыс. рублей, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства, проведено 43 проверки соблюдения хозяйствующими субъектами санитарного законодательства о профилактике новой коронавирусной инфекции. Составлено 20 административных протоколов. По итогам их рассмотрения приостановлена деятельность трех объектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Напомним, в Оренбуржье выявлено 21 885 случаев заражения коронавирусом. В регионе с апреля действует режим повышенной готовности. Осенью из-за ухудшения эпидситуации вновь ввели режим самоизоляции для пожилых людей. После осенних каникул школьников отправили на дистанционное обучение. Согласно последним изменениям в губернаторском указе, в Оренбургской области запрещены массовые празднования Нового года.

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