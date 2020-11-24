Ставрополь, , 08:25 — REGNUM Новый «рекорд» по числу зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом нового типа отмечен на Ставрополье: 23 ноября в крае инфекцию выявили у 226 человек, сообщил у себя в Instagram глава субъекта Владимир Владимиров. Прежний максимальный суточный прирост (224 носителя COVID-19) в регионе был зафиксирован днем ранее.

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По данным на утро 24 ноября, на Ставрополье зарегистрировано почти 26,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Накануне в крае выздоровели 128 человек с подтвержденным диагнозом, а всего с начала пандемии болезнь победили почти 23,7 тыс. носителей инфекции. Скончались в регионе, по официальным данным, 515 пациентов с COVID-19, четверо из них умерли за прошедшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Владимир Владимиров поручил главам городов и районов Ставрополья отменить массовые мероприятия на территории муниципалитетов в дни новогодних праздников из-за ситуации с коронавирусом. Губернатор также призвал отказаться от проведения новогодних торжеств в органах власти региона.

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