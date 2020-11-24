Нур-Султан, , 08:19 — REGNUM Власти Казахстана планируют сократить объемы выбросов загрязняющих веществ в Алма-Ате на 44%, до 79,5 тыс. тонн в год. Об этом 24 ноября заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на заседании правительства.

По его словам, добиться поставленной цели поможет перевод двух ТЭЦ и общественного транспорта на газ, введение поэтапного запрета на дизельное топливо для общественного транспорта и газификация частного сектора.

Кроме всего перечисленного в Алма-Ате планируют ограничить движение транзитного транспорта, продолжить работу по озеленению, а также изменить правила архитектурного облика города с учетом розы ветров.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября правительство Казахстана одобрило проект перевода ТЭЦ-2 в Алма-Ате на газ. Стоимость проекта оценивается в 98,4 млрд тенге ($231 млн).

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