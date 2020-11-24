Джокьякарта, Индонезия, 24 ноября 2020, 08:16 — REGNUM В центре исследований и развития технологий в области геологических катастроф Джокьякарты предупредили о росте вулканической активности вулкана Мерапи, сообщает Detik.
Специалисты зафиксировали обрушение скал лавового купола вулкана Мерапи.
Известно, что в 1954 году также произошло обрушение скал лавового купола Мерапи. Это произошло одновременно с усилением вулканической активности.
Людям в подверженных стихийным бедствиям районах, которые еще не покинули свои дома, настоятельно рекомендуется немедленно эвакуироваться во временные убежища.
Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что в Джокьякарте и на Бали произошли два землетрясения.
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