Джокьякарта, Индонезия, , 08:16 — REGNUM В центре исследований и развития технологий в области геологических катастроф Джокьякарты предупредили о росте вулканической активности вулкана Мерапи, сообщает Detik.

Специалисты зафиксировали обрушение скал лавового купола вулкана Мерапи.

Известно, что в 1954 году также произошло обрушение скал лавового купола Мерапи. Это произошло одновременно с усилением вулканической активности.

Людям в подверженных стихийным бедствиям районах, которые еще не покинули свои дома, настоятельно рекомендуется немедленно эвакуироваться во временные убежища.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что в Джокьякарте и на Бали произошли два землетрясения.

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