Улан-Удэ, , 08:15 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 276 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 17 569.

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К настоящему времени 12 083 человека выписаны из больниц с выздоровлением, в том числе 277 за сутки. В стационарах остаются 2273 пациента, из которых 105 тяжёлых больных находятся в реанимации. 31 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2826 коек, занято — 2243, свободно — 583 койки. Занятость коечного фонда составляет 79,4%. Амбулаторное лечение проходят 2866 пациентов с COVID-19, наблюдаются 12 764 человека», — добавили в штабе.

За прошедшие сутки также зарегистрировано 12 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего за время эпидемии жертвами COVID-19 в Бурятии стали 377 человек.

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