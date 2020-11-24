Хабаровск, , 08:24 — REGNUM В Хабаровске по решению родителей 377 учеников из 41 школы, лицея и гимназии перешли на дистанционное обучение. Неделю назад таких учеников было 138, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Всего в Хабаровске 65,5 тыс. школьников, и о переводе всех на «дистант» речи нет. С начала второй четверти школы города успешно работают в очном режиме, заверили в мэрии.

На 24 ноября в 22 школах на карантин по ОРВИ закрыты 19 классов, а по COVID-19 — 13. В 16 детских садах города временно приостановлена работа десяти групп из-за коронавируса и восьми — из-за ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 24 ноября часть школьников переходит на дистанционное обучение.