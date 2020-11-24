Сеул, 24 ноября 2020, 08:14 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 349 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
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Согласно опубликованным данным, 320 случаев заражения локальные, ещё 29 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 31 353.
Число жертв пандемии увеличилось на одного человека — до 510. Коэффициент смертности составляет 1,63%.
Ранее представители органов здравоохранения предупредили о начале третьей волны пандемии из-за роста числа групповых заражений в государственных учреждениях, больницах и воинских подразделениях.
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Между тем, в столичном регионе на протяжении пяти дней подряд фиксируются более 200 новых случаев заражения ежедневно.
Как сообщало ИА REGNUM, с 24 ноября в столичном регионе Южной Кореи вводится второй уровень социального дистанцирования.
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