Уфа, , 08:12 — REGNUM Один человек погиб в результате сбоя в ходе технологического процесса на заводе по производству промышленных взрывчатых веществ в Башкирии. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошёл в городе Стерлитамак в цехе завода «Авангард». Один человек погиб, ещё один получил ожоговый шок третьей степени. Его срочно доставили в больницу. Третьему пострадавшему назначено лечение на дому.

В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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