Курган, , 08:01 — REGNUM В Юргамышском районе и городе Шадринске Курганской области выясняются причины смертельных пожаров. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Одна из трагедий произошла в деревне Камаган на территории Юргамышского района утром 21 ноября. Там погибла женщина 1931 года рождения. А в Шадринске в тот же день загорелась одна из квартир. После возгорания на месте было найдено тело 71-летнего гражданина.

По обоим фактам идут доследственные проверки. В качестве вероятных причин ЧП называют неисправность электрооборудования.