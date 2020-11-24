Эр-Рияд, , 08:00 — REGNUM Население Саудовской Аравии будет обеспечиваться вакциной от коронавируса SARS-CoV-2 на безвозмездной основе, заявил представитель минздрава королевства Абдалла Асири, передает телеканал Al Ekhbariya.

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Чиновник надеется, что государство получит необходимое количество доз препарата, которого хватит для вакцинации 70% жителей страны, к концу следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября лидеры стран Группы двадцати (G20) подтвердили готовность по обеспечению справедливого распределения тестов, лекарств и вакцин от коронавируса для всех государств мира.

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