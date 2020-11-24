Махачкала, , 08:17 — REGNUM Свидетельства на улучшение жилищных условий в 2020 году в Дагестане получили около 530 инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Большая часть сертификатов выдана за счет средств бюджета субъекта в рамках региональной программы льготного ипотечного кредитования, сообщили ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе министерства труда и соцзащиты населения республики.

Напомним, в 2019 году власти Дагестана разработали механизм предоставления льготного ипотечного кредитования для инвалидов I группы и семей, имеющих детей-инвалидов, сроком до десяти лет. Половина кредита в виде первоначального взноса оплачивается за счет средств бюджета. При этом жилье можно будет оформить в собственность — ранее такие квартиры предоставлялись по договору социального найма и после утраты инвалидности изымались и передавались другим нуждающимся согласно очередности.

В 2018 году в Дагестане, по данным минтруда региона, свидетельства на приобретение жилья за счет федерального бюджета были выданы 72 очередникам. В 2019 количество получателей сертификатов выросло до 418 человек, из которых 158 были обеспечены свидетельствами за счет федерального бюджета и 260 — за счет региональной казны. В текущем году в республике выдано 529 свидетельств, в том числе 407 по программе льготного ипотечного кредитования.

Читайте также: В Дагестане выдали субсидии на жилье 83 воинам-афганцам