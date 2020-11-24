Майкоп, , 08:12 — REGNUM Поисковый клуб «Память» создан в Адыгее для патриотического воспитания подрастающего поколения и увековечения памяти солдат, погибших при защите Отечества. В его деятельность в настоящее время вовлечено около 200 школьников из разных районов республики, сообщили ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Члены военно-патриотического клуба под руководством наставников — учителей и студентов специализированных вузов — будут заниматься сбором информации о событиях, произошедших на территории Адыгеи в годы Великой Отечественной войны. Ребята будут работать с картами и архивами Министерства обороны, изучать мемуары и газетные статьи, искать информацию на специализированных сайтах, на которых представлены данные об участниках войны.

«Участники клуба смогут прикоснуться к истории, узнать интересные детали о судьбах солдат, боевых действиях, а самое главное — они смогут внести свой личный вклад в сохранение памяти о защитниках родины», — отметил председатель регионального отделения Поискового движения России Иван Партной.

В рамках работы клуба школьники попробуют себя и в роли журналистов. В своих публикациях юные корреспонденты будут освещать клубную деятельность, рассказывать о значимых событиях из истории своей малой родины или страны.

Еще одним творческим направлением работы клуба станет изготовление художественных табличек, отражающих значимые события Великой Отечественной войны. Также ребята будут следить за стеллажом и экспонатами музеев памяти, расположенными рядом с братскими могилами.