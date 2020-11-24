Ставрополь, , 08:03 — REGNUM Центр управления регионом (ЦУР) открыли 23 ноября в Ставропольском крае для работы с жалобами и обращениями людей. Деятельность учреждения должна позволить оперативно реагировать на актуальные запросы граждан, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В рамках ЦУР создан координационный центр по восьми отраслям: образование, здравоохранение, соцзащита, ЖКХ, дороги, транспорт, энергетика и твердые коммунальные отходы. По этим направлениям специалисты центра и представители отраслевых ведомств будут вести сбор сообщений, жалоб, предложений от граждан для рассмотрения и доведения до исполнителей.

«Каждое поступившее обращение обязательно должно быть взято на контроль и отработано, а написавший его человек должен получить решение проблемы или ответ на заданный им вопрос», — подчеркнул глава Ставрополья Владимир Владимиров в ходе ознакомления с работой центра.

На основе поступающих обращений на Ставрополье разработана специальная карта, которая, как отмечается, позволяет выявлять «точки напряженности» в муниципалитетах и оперативно реагировать на наиболее актуальные запросы.

Напомним, центры управления регионом создаются во всех субъектах России по поручению президента страны Владимира Путина.