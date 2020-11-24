Барнаул, , 07:36 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 24 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1035 человек (+5 за сутки).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7167 человек, +50 за сутки) и ОРВИ (11 274 человек, +153 за сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 24 774 человек (+228 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 611 (за сутки их число не изменилось), к аппаратам ИВЛ подключены 159 пациентов (+2 за сутки).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 767 (+4 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 21 340 человек (+198 за сутки).

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