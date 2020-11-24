Москва, , 07:33 — REGNUM Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ к началу этой недели превышены в 42 субъектах Российской Федерации, сообщили 24 ноября в пресс-службе Роспотребнадзора.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что недельные пороги заболеваемости ОРВИ превышены преимущественно среди взрослого населения.

Напомним, неделей ранее эксперты Роспотребнадзора фиксировали превышение эпидпорога по ОРВИ в 43 российских регионах.

Читайте ранее в этом сюжете: Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 43 регионах России