Бердск, Новосибирская область, , 07:04 — REGNUM В городе Бердске, по данным оперативного штаба, на утро сегодня, 24 ноября под медицинским наблюдением находится 1190 горожан, 44 ребенка. Взято 156 тестов, ИА REGNUM сообщили в администрации муниципалитета.

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«Выздоровевших и выписанных — 704. На сегодняшний день 11 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 761 случай», — уточнили в мэрии.

На сегодняшний день в бердских школах восемь учеников и десять детей в детских садах заразились коронавирусом. COVID-19 подтверждён также у 26 сотрудников образовательных организаций.

На карантин из-за коронавируса отправлены два класса и четыре группы в детских садах.